Covid: Torino, consigliera comunale positiva

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Una consigliera comunale a Torino, Maria Grazia Grippo (Pd), è risultata positiva al Covid.

"Appena ho saputo che ero stata a contatto con un caso di Coronavirus positivo - racconta all'ANSA - mi sono chiusa in casa in attesa del tampone che ho fatto venerdì che purtroppo è risultato positivo. Ora sono in attesa di essere contattata dal Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp)" (ANSA).