(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Un consigliere regionale del Piemonte è stato trovato positivo al Covid. Lo si è appreso in ambienti politici piemontesi.

Il tampone era stato effettuato giovedì: stamani è stato comunicato il risultato.

Il consigliere è Riccardo Lanzo (Lega), novarese, presidente della commissione per l'autonomia. Le sedute di commissione e di aula di lunedì e martedì sono state sconvocate in via precauzionale.

(ANSA).