In Piemonte, 1.548 contagi, quasi 500 meno di ieri

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Sono 12 i morti con Coronavirus in Piemonte nel bollettino di oggi emesso dall'Unità di crisi regionale. Molto più basso di ieri il numero dei nuovi contagi, 1548 di cui il 52% asintomatici (contro i 2032 di venerdì), dopo l'esito di 11847 tamponi (ieri 12665). Sono 8 in più i ricoverati in terapia intensiva (in totale 88), 121 negli altri reparti (1483). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.272. I pazienti dichiarati oggi "guariti virologicamente" sono 83, altri 1259 sono considerati "clinicamente guariti".

I tamponi diagnostici processati dall'inizio della pandemia in Piemonte sono 931.476, di cui 502.873 risultati negativi.

