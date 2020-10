Covid: pasionaria antimovida, a Torino una serata civile

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - "Tutto corretto, tutti seduti, mascherine ok, distanze rispettate, no svacco, non urla selvagge, no ammassi di folla, la gente si gode la serata civilmente. Ci voleva il covid? Vedremo se più tardi la situazione cambierà ma certo che se continuasse così forse si potrebbe pensare che si sta andando verso una trasformazione finalmente civile del divertimento". E' quanto scrive su Facebook la torinese Simonetta Chierici, da anni promotrice di iniziative per la regolamentazione della movida in città. Il post è corredato da una fotografia di uno dei luoghi solitamente più frequentati scattata alle 23 di ieri sera. (ANSA).