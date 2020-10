Cellulare e trasmittente per superare esame patente, arresti

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - La polizia ha scoperto a Torino due organizzazioni criminali che aiutavano cittadini cinesi, a completo digiuno della lingua italiana e delle norme del Codice della Strada, a conseguire l'esame per la patente di guida. Nove le persone destinatarie di misure cautelari, delle quali due in carcere.

La complessa operazione, battezzata 'via della seta' e coordinata dal pm Elisa Buffa della Procura di Torino, si è avvalsa della collaborazione della Motorizzazione Civile. Le prime indagini nel novembre 2018, quando agenti della polizia stradale sorpresero un cittadino cinese che sosteneva l'esame con un cellulare e un trasmettitore nascosti tra gli indumenti e sotto una parrucca. In questo modo il candidato riceveva le risposte da una persona all'esterno della motorizzazione.

