Tumori, Consiglio regionale aderisce a 'Life is Pink'

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Il Consiglio regionale del Piemonte aderisce al mese 'rosa' della prevenzione del tumore al seno, attraverso la campagna di sensibilizzazione 'Life is Pink'.

"La pandemia ha certamente limitato l'attitudine alla prevenzione ed è proprio per questo che, in un momento cosi difficile, l'iniziativa assume una valenza ancora più importante - osserva il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia -. L'augurio è che l'adesione di questa Istituzione alla campagna della Fondazione Candiolo possa ulteriormente rafforzare l'impatto e la diffusione della cultura della prevenzione e contribuire alla raccolta fondi. Una collaborazione, quella avviata oggi con la Fondazione Candiolo che il Consiglio regionale intende proseguire anche nei mesi a venire proprio sul tema della prevenzione. A novembre - conclude il presidente - l'assemblea legislativa sarà infatti impegnata nella promozione e sensibilizzazione della prevenzione del tumore alla prostata". (ANSA).