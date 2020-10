Apre Centro Commerciale Lingotto, 200 nuovi posti di lavoro

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Apre al pubblico domani, 21 ottobre, il Centro Commerciale Lingotto, dopo il totale restyling della 8Gallery: un nuovo nome per identificarsi con il luogo iconico che la ospita, una nuova identità e 8.000 metri quadri in più di superficie per shopping, relax e divertimento. Un progetto di 8Gallery Immobiliare e Pradera con un investimento di oltre 20 milioni di euro che ha portato l'estensione della galleria commerciale a oltre 30.000 metri quadri, con l'apertura di medie superfici, un'offerta commerciale su due livelli e due nuovi ingressi dedicati al piano strada e agli ascensori panoramici. Sono 25 i negozi e circa 200 i nuovi posti di lavoro.

"Siamo orgogliosi di essere stati scelti quale partner operativo e finanziario in questa ambiziosa iniziativa, resa tanto più coraggiosa e ardita dal difficile scenario nel quale ci siamo trovati a operare", afferma Roberto Limetti, managing director di Pradera che porterà avanti ulteriori lavori di ristrutturazione, fino alla completa realizzazione dell'opera.

Durante il prossimo anno anche la Galleria sarà interessata dai lavori di ristrutturazione e sarà completata la nuova food court.

L'annessione del Padiglione V è stata possibile grazie a un collegamento di 40 metri realizzato sezionando 28 travi in acciaio lunghe 35 metri. Il grande e scenografico foro di 550 metri quadrati di collegamento tra il piano terra e il primo piano per un'altezza totale di 12 metri è stato l'intervento più significativo dell'ampia opera. "L'intero progetto - spiega Adolfo Suarez, director L22 Retail - è concertato per una razionalizzazione della logica commerciale dell'immobile, con gli obiettivi di riscaldare e potenziare tutte le aree del centro e di ottimizzare la passeggiata al suo interno, utilizzando la totalità degli spazi" (ANSA).