Covid: filantropo Olmo riceve onorificenza da Mattarella

(ANSA) - VERCELLI, 19 OTT - Carlo Olmo, avvocato e filantropo vercellese che nel pieno dell'emergenza Coronavirus ha distribuito oltre 140mila mascherine e donato migliaia di euro alla sanità della sua città, domani, 20 ottobre in Quirinale riceverà ufficialmente dal Capo dello Stato Sergio Mattarella l'alta onorificenza di Cavaliere al merito per il suo impego e le generosità nell'emergenza Coronavirus. La cerimonia sarà trasmessa in diretta alle ore 11.30 su Raiuno.

Il benefattore piemontese, in questi giorni a Catania con il produttore cinematografico Antonio Chiaramonte per la produzione del film 'Lupo Bianco' a lui dedicato, ha anche acquistato tre unità mobili di Pronto Intervento destinate ai comuni alluvionati di Borgo Vercelli, Prarolo e Motta De' Conti.

In passato Olmo ha finanziato un appartamento per i familiari dei bambini in cura nell'ospedale oncologico torinese Regina Margherita, realizzato un ospedale Wecare ad Aber in Uganda, 2 aule di un asilo in Perù, l'elettrificazione di un villaggio in Vietnam e una biblioteca per la Fondazione Santina di Don Luigi Ginami.

"Per Carlo Olmo il luogo della carità, così come quello di Dio, è ovunque, come scriveva il filosofo, teologo e storico svizzero Alexandre Rodolphe Vinet" - osserva il giornalista cattolico Maurizio Scandurra. -"Un esempio straordinario e unico, il suo, che insegna come la vera ricchezza sta nel dono". (ANSA).