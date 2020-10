Calzolaio d'Oro, raccolta fondi per medici e infermieri

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Una campagna di raccolta fondi per ringraziare in modo concreto i medici che hanno operato e operano durante la pandemia, ma anche "un segno di speranza e di aiuto ai più deboli: i bambini". L'iniziativa è di Antonio Vietri, noto come il Calzolaio d'Oro per avere creato realizzato nel 2016 la prima scarpa al mondo in oro 24 carati, presentata negli Emirat Arabi. Vietri con Stela Grossu e il fashion designer Fabio Porliod ha realizzato la Gold Mask, una mascherina in foglia d'oro che sarà regalata al termine della campagna a chi avrà donato la somma maggiore con un limite minimo di 100 euro.

Il link della campagna, che si chiuderà il 19 novembre, è https://www.gofundme.com/f/gold-mask. I fondi andranno direttamente all'associazione Forma dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, centro di riferimento per neonati, bambini e adolescenti affetti da patologie complesse, rare e croniche. "Vogliamo dare un segno tangibile ai medici che sono stati gli alfieri in questa guerra. Il nostro obiettivo è raggiungere 10.000 euro per contribuire alla realizzazione di una nuova ala dell'ospedale", spiega Vietri. (ANSA).