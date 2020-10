Morata non basta, Crotone-Juventus 1-1

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Senza Ronaldo la Juve non brilla e impatta 1-1 in casa di un Crotone che per palleggio e determinazione è sembrato a tratti superiore alla squadra di Pirlo. Stroppa trova il primo punto contro i campioni d'Italia con una gara perfetta ed attenta. Juve bloccata nelle sue fonti di gioco. Bianconeri nervosi finiscono in 10.

Padroni di casa in vantaggio al 12' del primo tempo grazie ad un rigore realizzato da Simy. La Juve trova il pareggio con Morata al 21' su assist del neo acquisto Federico Chiesa.

L'esordio dell'ex attaccante viola è però rovinato dal rosso rimediato per un fallo su Cigarini. La Juve, anche in inferiorità cerca il gol del vantaggio. La Var salva il Crotone dalla delusione di vedere vanificati gli sforzi quando al 31' Morata segna ma il gol vioene annullato per un fuorigioco millimetrico. (ANSA).