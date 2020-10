Superbonus a Piemonte alluvionato, passa Odg Forza Italia

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - "E' appena stato accolto l'ordine del giorno di cui ero primo firmatario e che era stato sottoscritto da tutti i parlamentari azzurri piemontesi che prevede di allargare le agevolazioni del superbonus per le aree terremotate anche a quelle colpite dalla drammatica alluvione che si è abbattuta in Piemonte tra il 2 e il 3 ottobre". Lo annuncia il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, vicecoordinatore regionale degli azzurri in Piemonte.

"Si tratta di una grande vittoria che riconosce l'eccezionalità dell'evento capitato nella nostra regione e soprattutto prevede un impegno del Governo a non lasciare da soli Comuni, Province e Regioni già piegate dalle ingenti risorse destinate per ovviare alla crisi economica post lockdown", aggiunge Rosso. "Forza Italia vigilerà affinché il Governo - conclude l'esponente azzurro - dia immediata attuazione a tale provvedimento in modo da alleviare i danni per aziende e privati". (ANSA).