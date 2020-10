Pirlo "tanti i miei maestri, Guardiola un esempio"

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - "Ho avuto grandi allenatori, dei top mondiali, da Lucescu a Brescia, un vero maestro, fino a Lippi ed Ancelotti per finire a Conte ed Allegri. Il mio obiettivo è prendere da ognuno di loro qualcosa". Andrea Pirlo guarda agli allenatori che ha avuto nella sua lunga carriera da giocatore. "Guardiola? E' un esempio per chiunque - aggiunge al sito dell'Uefa -. Fin dalle giovanili al Barcellona ha dimostrato di essere uno dei migliori, si è poi confermato in prima squadra. E' il modello da seguire per chi inizia questa carriera ed ambisce ad un calcio propositivo". (ANSA).