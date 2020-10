Pirlo "contento avere CR7, ex compagni mi aiutano"

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - "Ho trovato i miei compagni molto disponibili. In pochissimo tempo hanno capito il mio ruolo rispetto al passato. Sanno cosa significa giocare e vincere nella Juve, e sanno anche cosa vuol dire lavorare con me vista l'esperienza in comune da calciatori; mi possono aiutare molto".

Andrea Pirlo racconta così, al sito dell'Uefa, come è cambiato il suo rapporto con gli ex compagni da quando è diventato allenatore.

"Ronaldo? E' un simbolo del calcio mondiale e sono contento di averlo - dice del portoghese -. E' un esempio per tutti con la sua voglia di lavorare come un ragazzino nonostante i 35 anni. Ha la stessa passione tutti i giorni e vederlo allenare e poi giocare è un piacere per me e tutti i ragazzi". (ANSA).