Argentina: Dybala salta anche sfida con Bolivia

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Paulo Dybala non prenderà parte alla sfida dell'Argentina di martedì prossimo contro la Bolivia, match valido per le qualificazioni mondiali. Infatti i canali social dell'Albiceleste informano che lo juventino non viaggerà verso La Paz insieme ai compagni della nazionale "non essendo in condizione di praticare l'attività sportiva, e dovendo ancora recuperare dai problemi intestinali". L'attaccante della Juventus, sempre per la stessa ragione, aveva dovuto già saltare la precedente gara contro l'Ecuador. (ANSA).