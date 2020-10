Torino: 'Alfabeto urbano' in mostra alla Circoscrizione 5

(ANSA) - TORINO, 02 OTT - Il Centro Provinciale Istruzione Adulti Cpia 1 di Torino inaugura lunedì 5 ottobre, alle 16, presso i locali della circoscrizione 5, via Stradella 192, una mostra che illustra le attività realizzate nel progetto Alfabeto Urbano, di cui è capofila, in partenariato con la Circoscrizione 5 e alcune realtà torinesi, associazione culturale Laqup, associazione Minollo, Cooperativa Eta Beta, Faber Teater.

Alfabeto Urbano - spiega il dirigente scolastico del Cpia 1 Paolo Tazio - è un esempio di progettazione culturale che, attraverso il coinvolgimento di sedici classi di sei scuole primarie della Circoscrizione 5, ha voluto raggiungere gli abitanti, stimolare il loro interesse per l'arte e la creatività come espressione delle culture presenti nei quartieri Borgata Vittoria e Madonna di Campagna, favorendo l'integrazione.

"Siamo soddisfatti del lavoro svolto insieme - spiegano Marco Novello, presidente della Circoscrizione 5 e Martina Monachino, coordinatrice della Commissione Cultura della Circoscrizione - vogliamo ricordare le classi scolastiche che hanno lavorato sulla definizione delle parole significative del quartiere inerenti i concetti di identità di quartiere, multiculturalità, collettività, socialità, dandone rappresentazione attraverso interventi di lettering negli spazi pubblici, e poi Mondovisioni, la bellissima rassegna di docufilm di impegno civile di Internazionale, che, a causa del lockdown, è stata trasferita nella Rete". (ANSA).