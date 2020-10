In un trolley 50 chili carne a pezzi, denunciato

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Si aggirava con un trolley tra i banchi del mercato alimentare di Porta Palazzo, a Torino.

Fermato per un controllo dalla polizia municipale, all'interno della valigia trasportava cinquanta chili di carne bovina tagliata a pezzi, in parte essiccata e avvolta in sacchetti di plastica. L'uomo, un nigeriano irregolare in Italia e con un provvedimento di espulsione a suo carico, è stato denunciato per cattiva conservazione di alimenti e per l'inottemperanza al decreto di espulsione, emesso nel 2018. (ANSA).