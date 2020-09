Rischio nubifragi, allerta meteo su Verbano e Alessandrino

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Tra venerdì e sabato si profila un'allerta meteo, per il transito sul Piemonte di una forte perturbazione di stampo autunnale che colpirà soprattutto il nord della regione e l'alto Appennino al confine con la Liguria.

Smi (Società Meteorologica Italiana) ha pubblicato un avviso nel quale prevede l'accumulo di 250-300 millimetri di pioggia in poche ore tra il Biellese e il Verbano, rischio di nubifragi anche nell'Alessandrino, con raffiche di vento tempestose sulle Alpi e sull'Appennino, La quota neve, inizialmente solo a 3000 metri di altitudine, dovrebbe scendere in modo repentino a 1900-2000 metri.

A causare il forte peggioramento del tempo, di cui le prime avvisaglie sono previste domani pomeriggio, è l'arrivo di una perturbazione dalle Isole Britanniche che creerà un minimo depressionario sulla Francia. (ANSA).