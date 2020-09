Nova Coop,93 aziende nel catalogo dell'eccellenza alimentare

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Novantatre realtà aziendali d'eccellenza dell'industria agroalimentare regionale fanno pate di 'Prodotti in Piemonte. Il buono del nostro territorio', il primo catalogo di Nova Coop che riunisce i produttori della regione con i quali collabora e che sarà distribuito in 1,2 milioni di copie in 63 punti vendita abbinato a una promozione speciale, per il mese di ottobre, per invogliare i consumatori a scegliere, con uno sconto del 20%, le produzioni local, così da promuovere e sostenere la ripresa dell'economia locale.

Nova Coop ha infatti tra i suoi obiettivi quello di "contribuire a promuovere il territorio e creare valore condiviso, garantendo attenzione alle imprese e ai prodotti locali". E le produzioni piemontesi rappresentano una componente significativa di molti reparti, con oltre 400 referenze di grocery (drogheria), oltre 600 di libero servizio e gastronomia e più di 300 di forneria a cui si aggiungono l'industria dell'ortofrutta e del florovivaismo e le carni che raggiungono un fatturato di 19,4 milioni di euro. "Con questa iniziativa - sottolinea Ernesto Dalle Rive, Presidente Nova Coop - la Cooperativa si assume il compito di sostenere il tessuto diffuso dell'industria agroalimentare piemontese in una fase congiunturale particolarmente difficile. Continuiamo così a sostenere il potere d'acquisto dei nostri clienti concentrando il supporto sulle imprese locali". (ANSA).