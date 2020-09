Covid: altri 15 positivi ad Asti, tre in una scuola

(ANSA) - ASTI, 29 SET - Ci sono altri 15 positivi al Covid nell'Astigiano e tra questi ci sono alcuni familiari della comitiva di persone di ritorno da gite a Oulx (Torino) e Caorle (Venezia). Lo afferma il commissario dell'Asl di Asti, Giovanni Messori Ioli. Tra gli altri positivi finora riscontrati, oltre ai 9 già accertati nei giorni scorsi, di cui uno ricoverato in Rianimazione, ce ne sono tre alla scuola Martiri, due dei quali sono insegnanti. "Tutti sono asintomatici o con pochi sintomi".

Due classi sono state messe in isolamento fiduciario per 48 ore, fino al referto dei tamponi. "Finora i test effettuati sono stati circa un centinaio e sono risultati negativi. Il referto di un altro centinaio arriverà domani" aggiunge. Il virus rilevato dall'Asl di Asti è un ceppo ad elevata carica virale, "altamente infettante e contagioso - spiega Messori Ioli - ed è molto facile da prendere". Il commissario mette in guardia tutti: "Raccomandiamo particolare attenzione nelle prossime tre settimane: continuiamo a usare mascherine, a mantenere il distanziamento sociale e l'igiene delle mani". Sono queste le uniche armi che abbiamo a disposizione e, secondo Messori Ioli, sono più che efficaci. (ANSA).