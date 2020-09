La Torino Fashion Week si trasforma in digitale

(ANSA) - TORINO, 28 SET - La quinta edizione della Torino Fashion Week si trasforma in digitale, fra sfilate in streaming dalla Rinascente, collegamenti internazionali, 4 giorni di B2B, e-commerce per i fashion designers e un'importante partnership con Cbi, Camera Buyer Italia.

L'evento sarà in diretta streaming dal 3 al 9 ottobre, a partire dalle 21. Protagoniste le sfilate a porte chiuse nella sede della Rinascente, con prodotti di stilisti torinesi, italiani e internazionali. Il 4 ottobre sfila la moda balcanica con le ong Help e Dress for Success Serbia. Il 9 ottobre verrà consegnato il Torino Fashion Week Award by Rinascente, Cna Federmoda, Banca Cooperativa di Cherasco Bcc. Ospite speciale Gerardo Orlando, fondatore dell'omonimo brand.

I negozi torinesi Mondo e Hangover ospiteranno i capi di designer emergenti. E per la moda inclusiva sfileranno le borse create dalle studentesse dell'Accademia Italiana di Moda e Couture di Torino per l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, pensate per donne con difficoltà motorie.

Il tutto potrà essere seguito grazie a una apposita App, dalla quale sarà possibile anche acquistare i capi degli stilisti emergenti, mentre i buyers e i rivenditori avranno servizi dedicati.

"Il Covid-19 - sottolinea Claudio Azzolini, fondatore della Torino Fashion Week- ha segnato una metamorfosi nel sistema moda. Il nuovo format si adatta ai cambiamenti e all'innovazione per favorire un modello sostenibile nel comparto moda". (ANSA).