Alimentare: accordo tra Ferrero Mangimi e Am Technology

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Il comparto BactWin della Ferrero Mangimi, azienda piemontese che produce alimenti zootecnici, e AM Technology srl, società veneta specializzata nella realizzazione di impianti industriali per imprese alimentari, hanno siglato un accordo di collaborazione. Prevede, oltre alla reciproca esclusiva di settore per il mercato Italiano, una stretta collaborazione nella divulgazione, nell'addestramento di personale specializzato a supporto degli operatori agricoli e il monitoraggio dei risultati ottenuti nell'abbattimento delle contaminazioni batteriche negli allevamenti e luoghi di trasformazione.

AM Technology, sviluppatrice della tecnologia brevettata Airlite, prosegue così la propria espansione in settori sensibili al miglioramento ambientale e Ferrero Mangimi con il progetto BactWin compie un ulteriore passo nel favorire l'evoluzione del settore agro-zootecnico verso il miglioramento di prevenzione, salubrità e sostenibilità delle attività produttive dell'agribusiness. (ANSA).