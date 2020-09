Montagna: ventiseienne dispersa nel Cuneese

(ANSA) - CUNEO, 27 SET - Sono in corso nell'area di Limone Piemonte (Cuneo) le ricerche di una escursionista di 26 anni di cui non si hanno più notizie da ieri sera. La giovane donna non ha recuperato la sua automobile, che aveva parcheggiato in un punto a quota 1.400 metri.

Le operazioni, sulle pendici della Rocca dell'Abisso, montagna delle Alpi Marittime a ovest del Colle di Tenda, sono coordinate dai vigili del fuoco del comando di Cuneo. Un furgone Ucl (unità comando locale) permette agli operatori Tas (topografia applicata al soccorso) e alle unità cinofile di individuare le zone da perlustrare e fornisce supporto logistico alle squadre Saf (speleo-alpino fluviali). L'elicottero 'Drago' del reparto volo Piemonte sta sorvolando la parte alta della Val Vermenagna.

