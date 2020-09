Pininfarina, 90 anni a AutoClassica

(ANSA) - RHO (MILANO), 25 SET - Cinquecentoventotto pagine, oltre 800 fotografie a colori e in bianco e nero corredate da brevi testi di inquadramento storico, a documentare, modello per modello, la produzione di Pininfarina in questi suoi primi novant'anni di storia. "Pininfarina 90 anni/90 years - ha detto il presidente Paolo Pininfarina presentando il libro in occasione dell'edizione 2020 di AutoClassica alla Fiera di Milano - è un passaggio importante nelle celebrazioni per i 90 anni dell'azienda".

"Alla base - ha spiegato Pininfarina - c'è l'aver voluto rivedere tutti i progetti automotive per scorgerne pregi ed anche difetti, a distanza di anni: un'operazione coinvolgente ed appassionante per me e, spero, anche di interesse per il lettore".

Il lungo percorso della Pininfarina - fondata a Torino nel 1930 da Battista 'Pinin' Farina - ha saputo di volta in volta innovare il car design italiano e non solo, riuscendo in parallelo ad introdurre soluzioni rivolte al futuro e modelli autentiche icone del made in Italy nel mondo. (ANSA).