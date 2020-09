Nuovo allestimento Gam Torino, al centro l'opera

(ANSA) - TORINO, 25 SET - Un nuovo percorso per restituire la centralità all'opera d'arte e permettere il necessario confronto fra opera e opera. Così, con 'Il primato dell'Opera', la Gam di Torino ha rinnovato l'allestimento delle collezioni permanenti del Novecento con la suddivisione delle opere in 19 spazi secondo un taglio storico-artistico che segue le principali correnti del secolo scorso, ma anche dando rilievo alla storia delle collezioni civiche nel panorama artistico torinese, nazionale e internazionale. Arricchiscono il percorso alcune sale personali dedicate ad artisti come Felice Casorati, Arturo Martini, Alberto Burri e Lucio Fontana.

Ad aprire il nuovo allestimento tre delle figure che maggiormente hanno influito sull'arte italiana novecentesca, Giorgio de Chirico, Giorgio Morandi e Filippo de Pisis che lasciano poi spazio a sale in cui vengono ripercorse alcune fasi fondamentali della storia dell'arte. Si va dalle Avanguardie storiche alle proposte artistiche nate a Torino tra le due guerre passando per Amedeo Modigliani e la sua influenza sugli artisti torinesi per arrivare agli acquisti di dipinti e sculture per la collezione della Gam tra la fine degli anni '20 e tutti gli anni '30 alle Biennali di Venezia e alle Quadriennali di Roma. E, ancora, l'Astrattismo italiano e l'arte dopo Il 1945 tra Figurativo e Astratto, gli anni dell'Informale, il New Dada e la Pop Art italiana e, infine, l'Arte Povera.

(ANSA).