'Helix 2020', Cherasco celebra 'rivoluzione elicoidale'

(ANSA) - TORINO, 24 SET - Tre giorni, dal 25 al 27 settembre, dedicati all'elicicoltura e all'allevamento delle chiocciole 'Metodo Cherasco', un disciplinare rispettoso dell'ambiente, dei produttori e dei consumatori nato in Piemonte, nell'omonima cittadina in provincia di Cuneo e adottato da 18 paesi in tutto il mondo, dal Libano alla Georgia, dall'Australia al Senegal.

L'edizione di quest'anno, la 49/a della storia, in presenza e online, nel rispetto delle norme anti-Covid, "un giusto equilibrio tra reale e digitale", si caratterizza per il nuovo progetto, 'Helix 2020'. Partendo dalle problematiche create dalla pandemia di Coronavirus, porta il settore in "dimensione più moderna: attraverso l'applicazione delle blockchain, la mappatura dei terreni e la raccolta dei dati è possibile offrire risposte sempre più sofisticate al servizio degli allevatori, incrementare il processo di tutela delle risorse naturali e aumentare il livello di tutela dei consumatori", spiega Simone Sampò, presidente dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura Chiocciola Metodo Cherasco.

La tre giorni di Helix 2020 avrà tavole rotonde e talk show, cene stellate e, sabato e domenica, street food, con le proposte degli elicicoltori tra chioccioburger. chiocciole fritte e nuove declinazioni gastronomiche "Puntiamo - spiega Sampò - sull'agricoltura simbiotica: l'allevamento della Chiocciola Metodo Cherasco si fonda sull'intreccio della catena alimentare dei suoi attori - ambiente, terra, animali, uomo e il suo lavoro in tutte le sue fasi, dalla produzione sostenibile al prodotto biologico naturale e genuino garantito al consumatore".

Il valore della Chiocciola Metodo Cherasco nel 2020 è di 5,50 euro al chilo, 22 per la bava. Il volume d'affari dell'elicicoltura in Italia è di 270 milioni di euro, gli allevamenti totali sono 1020 di cui 700 seguono il disciplinare Metodo Cherasco. (ANSA).