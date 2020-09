Questura Cuneo intitolata a brigadiere partigiano

(ANSA) - CUNEO, 23 SET - Il capo della polizia, prefetto Franco Gabrielli, è intervenuto questa mattina a Cuneo alla cerimonia di intitolazione della piazza della Questura al brigadiere di polizia e partigiano Raimondo Usmiani.

All'ingresso è stata invece scoperta una stele in memoria della guardia di pubblica sicurezza Sergio Zucco, morto nel 1979 in seguito alle ferite subite durante un servizio antirapina.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il questore Emanuele Ricifari, che ha ricordato come la figura di Usmiani e il suo ruolo nella Resistenza siano stati riscoperti solo negli ultimi 20 anni, e il presidente della Provincia e sindaco di Cuneo Federico Borgna, che ha citato il giornalista cuneese Giorgio Bocca nel centenario della nascita: "Chi ha raccolto le sfide della vita - ha detto - sa che nei momenti decisivi ha dovuto disattendere o disobbedire ai legami della famiglia".

Prima delle cerimonia, il prefetto Gabrielli ha incontrato Tullio Usmiani, nipote di Raimondo, e i famigliari di Sergio Zucco. Da tempo Anpi, Istituto storico della resistenza di Cuneo e il sindacato di polizia Siulp chiedevano di ricordare Usmiani "un eroe della Resistenza che indossava la nostra stessa uniforme e che oggi come allora vuole e deve essere il simbolo di garanzia di libertà, democrazia e sicurezza e non di repressione e semplice potere di polizia". (ANSA).