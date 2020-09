FestivalAmbiente, 65 film per salvare il mondo

(ANSA) - TORINO, 22 SET - Gli incendi che hanno raso al suolo in tre ore nel 2018 Paradise, cittadina della California non lontana da dove in queste ore stanno divampando altri terribili roghi, sono il tema del film 'Rebuilding Paradise' del Premio Oscar Ron Howard, che apre l'1 ottobre il 23/o Festival CinemAmbiente di Torino. Un'edizione speciale, ridotta nei giorni, da 6 a 4 e nel budget, da 300.000 a 210.000 euro, ma di grande qualità e caparbiamente voluta dal suo direttore Gaetano Capizzi e da presidente e direttore del Museo del Cinema di Torino, Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano. In tutto verranno proiettati in presenza al Cinema Massimo e online 65 film di 26 paesi, molti dei quali preceduti da presentazioni e incontri a tema in streaming da tutto il mondo. Un'edizione 'necessaria' secondo Capizzi "considerato che l'ambiente, tema in questi mesi passato in seconda linea dopo la pandemia, è un realtà il problema numero uno". Dello stesso parere Ghigo e gli assessori all'Ambiente di Regione Piemonte e Città di Torino, Matteo Marnati e Alberto Unia. "Con i nostri festival - afferma Ghigo - vogliamo portare al pubblico i grandi temi che deve affrontare la nostra società, come l'ambiente, i diritti umani e lgbt, le istanze dei giovani". (ANSA).