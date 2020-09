++ Stadi: Cirio, se governo non interviene faremo noi ++

(ANSA) - TORINO, 19 SET - "Dopo le dichiarazioni del ministro Spadafora, ci siamo interfacciati con Roma. Il Governo ha assicurato l'emanazione di un provvedimento nazionale nelle prossime ore". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, sulla riapertura degli stadi. "Ci auguriamo che non sia l'ennesimo annuncio - aggiunge -, in tal caso risolveremo la cosa la prossima settimana a livello regionale".

Dopo l'intervento del governatore Cirio, il ministro per le Autonomie Francesco Boccia ha convocato per questo pomeriggio, alle 17.30, una riunione in videoconferenza per discutere della questione della riapertura degli stadi a cui parteciperanno i ministri Spadafora e Speranza, oltre al presidente della Conferenza delle Regioni, Bonaccini.