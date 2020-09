Ferrero: oltre 2mila euro premio per 6 mila lavoratori

(ANSA) - TORINO, 17 SET - Ammonta a 2.200 euro lordi il premio di produzione per i circa 6mila lavoratori della Ferrero.

E' quanto prevede l'accordo siglato tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali. Sarà erogato con le competenze di ottobre.

Azienda e sindacati, in una nota, esprimono "piena soddisfazione per i risultati conseguiti in un esercizio particolarmente difficile e complicato a causa degli effetti della pandemia". E plaudono alle "iniziative attuate per fronteggiare l'emergenza Covid". (ANSA).