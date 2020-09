Nh Collection Piazza Carlina, Project Room by Paolo Ventura

(ANSA) - TORINO, 16 SET - Negli spazi dell'Nh Collection Piazza Carlina si potrà visitare da domani la Project Room by Paolo Ventura In collaborazione con Camera - Centro Italiano per la Fotografia e in parallelo alla grande mostra "Paolo Ventura.

Carousel". E' la nuova iniziativa dopo Per Barclay a cura di Giorgio Persano e George Rousse a cura di Valerio Tazzetti.

La Project Room prevede una selezione di 9 opere realizzate in occasione della collaborazione con Vogue, iniziata nel 2019 su invito di Ferdinando Verderi, che segna per l'artista un ritorno alla riviste patinate, favorito anche dalla recente apertura di questo settore a pratiche artistiche in grado di uscire dai meccanismi tradizionali. Nelle immagini, in cui prevale la tecnica del collage, gli elementi e le tematiche del mondo della moda si fondono con il tipico immaginario surreale di Paolo Ventura che assume in questo caso una connotazione pop, fatta di colori sgargianti e inquadrature che si concentrano su dettagli e frammenti di situazioni che vengono solamente accennate. (ANSA).