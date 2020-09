Campagna 'Dalla parte della tua pelle' a Torino e Novara

(ANSA) - TORINO, 16 SET - Consulti dermatologici gratuiti, a Torino e Novara, per gli adulti che soffrono di dermatite atopica. Torna per il secondo anno la campagna 'Dalla parte della tua pelle', promossa dalla SIDeMaST, che prevede consulti gratuiti su prenotazione in 30 centri ospedaliero-universitari in tutta Italia.

A Torino l'appuntamento è per il 26 settembre presso la Clinica Dermatologica della Città della Salute di Torino diretta dalla professoressa Maria Teresa Fierro, che evidenzia come siano "oltre 100 mila i passaggi ambulatoriali l'anno in quello che è l'unico riferimento ospedaliero per le patologie dermatologiche nell'area metropolitana. Di questi circa 300 al mese riguardano bambini e adulti affetti da dermatite atopica".

A Novara la giornata dei consulti sarà invece martedì 29 settembre presso l'Ospedale Maggiore. La Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Dermatologia, diretta dalla professoressa Paola Savoia, è il punto di riferimento per le patologie dermatologiche per tutto il Piemonte Orientale ed è all'avanguardia nella diagnosi e nella cura di malattie cutanee infiammatorie croniche con uno specifico ambulatorio specialistico di secondo livello dedicato ai pazienti adulti affetti da forme particolarmente gravi e persistenti di dermatite atopica. (ANSA).