Teatro: Torino Fringe Festival diventa tour bus colorato

(ANSA) - TORINO, 12 SET - "Abbiamo scelto di andare simbolicamente dalle persone". Con questo slogan la presidente Cecilia Bozzolini ha dato il via oggi all'edizione speciale di quest'anno del Torino Fringe Festival.

Il cartellone in programma a maggio, con quasi 300 appuntamenti, non è potuto andare in scena a causa della pandemia, così Bozzolini e i suoi collaboratori hanno ideato un bus colorato scoperchiato che va in giro per Torino per due giorni, oggi e domani "per portare il teatro fin sotto i balconi, a bordo strada e per ridare fiducia ad attori ed operatori. Superare le difficoltà fa parte della natura profonda di Fringe".

La musica di Bandakadabra fà da colonna sonora live durante il tragitto, mentre gli artisti della compagnia di circo contemporaneo MagdaClan sono i protagonisti delle performance proposte a ogni stazione. La parata nasce in collaborazione con Somewhere Tours, Torino Magica e Cavourese. Ci sono però anche cinque spettacoli in sala grazie anche al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del 'Bando performing arts'. Apre la rassegna stasera al Teatro Ragazzi e Giovani "Le donne baciano meglio". (ANSA).