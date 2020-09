Mostre: Per Fumum, dall'Oman ai Musei Reali di Torino

(ANSA) - TORINO, 11 SET - "Tutto ha un odore. E se non è un profumo, un sentore che si trova in natura, qualcuno, in un laboratorio, l'ha creato. L'olfatto è il senso più recondito, intimo e profondo e anche il più trascurato, eppure la letteratura ha regalato capolavori sull'argomento, da Marcel Proust a Charles Baudelaire, da Italo Calvino al biblico Cantico dei Cantici, forse il testo più antico sull'argomento. Il tema del profumo affascina tutti, basta poterlo avvicinare". Con queste parole Roberta Conzato, presidente dell'Associazione Per Fumum, presenta la terza edizione di 'Per Fumum', ai Musei Reali di Torino dal 10 settembre al 10 gennaio 2021.

Un percorso nel mondo misterioso dei profumi con la mostra 'Incensum', curata da Silvana Cincotti e ispirata all'antico mondo dei profumi dell'Oman, conferenze e laboratori. Tra questi, ci sono, il18 settembre, la 'Promenade olfattiva per la città', una 'gita' di appassionati per conoscere boutique di profumi e 'nasi' di Torino, e l'incontro, il 19, 'Incensum' sulle antiche vie dei mercanti di spezi e profumi con Jamal Al Moosawi, direttore delle collezioni del National Museum di Mascate, in Oman. (ANSA).