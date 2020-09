Il Riparti Piemonte torna in Aula

(ANSA) - TORINO, 09 SET - Il provvedimento Riparti Piemonte torna nell'Aula del Consiglio regionale per alcune modifiche indicate dal Governo nazionale in seguito all'impugnativa di cinque articoli riguardanti materie che spaziano dall'edilizia al turismo.

La Commissione Bilancio ha approvato a maggioranza i 10 articoli del provvedimento e ha indicato tre relatori di Lega, Pd e 5 Stelle.

"Maggior ascolto e condivisione - è stato l'invito del capogruppo Luv, Marco Grimaldi oggi in Commissione - ci aiuterà". Il capogruppo 5 Stelle, Sean Sacco, ha annunciato la presentazione di alcuni emendamenti in Aula: "non lo abbiamo fatto in Commissione - ha detto - per senso di responsabilità".

(ANSA).