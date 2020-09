Storico Carnevale di Ivrea, Regione boccia modifiche statuto

(ANSA) - IVREA (TORINO), 08 SET - L'assessore regionale Maurizio Marrone, rispondendo in consiglio regionale ad un'interrogazione del consigliere eporediese del Pd, Alberto Avetta, ha confermato la bocciatura, da parte della Regione, delle modifiche adottate dal Comune di Ivrea allo Statuto della Fondazione dello Storico Carnevale.

In particolare la Regione contesta la modifica che prevede l'aumento del numero dei componenti del consiglio di amministrazione da 5 a 7 perché è in contrasto con la legge del 2010. La questione era stata dibattuta in Consiglio Comunale ma l'amministrazione aveva tirato dritto. "Il Carnevale non è un oggetto da trattare a colpi di maggioranze politiche - dice Avetta - il Comune ha piena titolarità per modificare lo statuto ma deve accettare il confronto con tutti. Ora ci aspettiamo che recepisca in fretta il messaggio ricevuto dalla Regione. La politica, in certi casi, deve saper fare un passo di lato".

(ANSA).