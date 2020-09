Auto futuro a Torino con Tuc-Technology

(ANSA) - TORINO, 07 SET - Venerdì 11 settembre, alle 15, debutta al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino Tuc.Technology. Per la prima volta sarà possibile vedere dal vivo il prototipo della tecnologia destinata a rivoluzionare l'auto connessa del futuro, implementato su una piattaforma Volkswagen Meb e pronto per il mercato. L'ha realizzata Tuc, la società fondata e guidata da Ludovico Campana e Sergio Pininfarina - figlio di Andrea e nipote del noto designer e carrozziere torinese - incubata in I3P, l'incubatore d'imprese innovative del Politecnico di Torino .

"La scelta di mostrarsi al pubblico e a costruttori automobilistici al Museo dell'Automobile di Torino, in cui si ripercorre l'evoluzione dell'automobile dando spazio alla creatività e alle innovazioni tecnologiche che hanno caratterizzato il mezzo di trasporto simbolo del Novecento, non è casuale. Tuc.Technology è infatti un'infrastruttura che rivoluziona la costruzione del veicolo del futuro: una tecnologia che permette di unificare tutti i circuiti elettronici, software e decine di cavi destinati ciascuno ad alimentare sedili, plance, navigatore, in una logica plug and play, per creare un'auto completamente personalizzabile tramite un connettore universale, come avviene con le app di uno smartphone".

Tuc.Technology ha già riscosso interesse di importanti partner industriali come Sabelt, Bosch, Lavazza e Chicco.

(ANSA).