Torino hub Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale

(ANSA) - TORINO, 03 SET - "La Presidenza del Consiglio ha individuato Milano come città candidata ad ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti e Torino come sede principale per l'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale (I3A).

L'obiettivo è creare una sinergia tra le due città e il Governo e allo stesso tempo consolidare l'asse nord-ovest del Paese: una strategia che renderebbe ancor più forti Milano e Torino e, con esse, l'Italia". Lo annuncia una nota di Palazzo Chigi.

Obiettivo dell'Istituto - uno dei tasselli principali della strategia definita dal Ministero per lo sviluppo economico in ambito AI - è quello di creare una struttura di ricerca e trasferimento tecnologico capace di attrarre talenti dal mercato internazionale e, in contemporanea, diventare un punto di riferimento per lo sviluppo dell'AI in Italia, in connessione con i principali trend tecnologici (tra cui 5G, Industria 4.0, Cybersecurity). Per assicurargli competitività a livello internazionale, l'I3A conterà, a regime, su un organico di circa 1.000 persone e su un budget annuo di 80 milioni di euro: Torino ne sarà l'hub centrale con 600 persone occupate ed opererà in stretta collaborazione con centri di ricerca nazionali e università.

Grande soddisfazione viene espressa da Palazzo civico, secondo cui la decisione del governo "premia il percorso della Città e del suo intero ecosistema innovativo in un ambito strategico per l'intero Paese, quale è l'intelligenza artificiale" (ANSA).