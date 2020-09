Freisafriday, collina Chieri da virtuale a reale

(ANSA) - TORINO, 03 SET - Ha preso il via in agosto #Freisafriday, progetto ideato dal Consorzio Freisa di Chieri e Collina torinese per promuovere i produttori consorziati e i tesori enogastronomici del territorio. Obiettivo, sostenere la ripartenza in questo periodo critico, "trasportando la narrazione delle eccellenze vitivinicole e culinarie dal virtuale al reale".

Ogni venerdì, fino alla fine dell'anno, sulle pagine Facebook e Instagram del Consorzio un insieme di mini-documentari racconteranno storie di eccellenza e artigianalità, per dare voce al territorio in un modo inedito e trasversale.

Accanto alle voci dei protagonisti principali - sette produttori del Consorzio Freisa di Chieri e Collina Torinesi, alcuni Maestri del Gusto selezionati dalla Camera di commercio di Torino e numerosi ristoratori - anche quelle di giornalisti ed esperti del settore.

A partire da metà ottobre, Freisafriday passerà dal virtuale al reale, attraverso degustazioni e cene a tema in compagnia di tutti i protagonisti dei filmati.

"Oggi più che mai - dice la presidente del Consorzio, Marina Zopegni - emerge l'esigenza di comunicare le nostre eccellenze in modo fresco, dinamico, in linea con le tendenze attuali. I fruitori del nostro territorio sono cambiati: non solo turisti, ma anche gli stessi concittadini sono più formati, più curiosi.

Con questo progetto vogliamo stimolare e soddisfare le esigenze di un pubblico vasto, adeguando la comunicazione ai vari target generazionali". (ANSA).