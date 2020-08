'AgriFlor', terza replica il 23 agosto a Torino

(ANSA) - TORINO, 21 AGO - Dopo gli appuntamenti di giugno e luglio, torna per il terzo mese consecutivo AgriFlor, in programma domenica 23 agosto dalle 9 alle 19 in Piazza Vittorio Veneto a Torino.

Una versione 'ridotta' di Flor, la rassegna dell'eccellenza florovivaistica il cui ritorno è previsto a ottobre.

Nel rispetto di tutte le restrizioni per contenere il Coronavirus ci saranno produttori di rose, erbacee, orchidee, piante aromatiche, rampicanti, piante grasse, ma anche piccoli produttori di miele, liquori, erbe aromatiche, marmellate e pane.

Saranno, inoltre, presenti i punti raccolta per tutti coloro che volessero ritirare fisicamente le piante acquistate on line attraverso eflor, la nuova piattaforma ideata dalla Società Orticola Piemonte, che organizza la manifestazione.

L'edizione di agosto di AgriFlor non sarà però dedicata soltanto alle piante ma aprirà anche uno spazio di confronto e incontro sulla mobilità sostenibile, grazie alla collaborazione con Rinascente: accanto alla mostra mercato florovivaistica, uno stand in piazza Vittorio sara' completamente dedicato alla mobilita' green.

Lo Store Rinascente in via Lagrange, inaugurato ospiterà i "Talk d'autore" sui temi della mobilità 'dolce' (ANSA).