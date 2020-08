Sauze d'Oulx inaugura nuovo campo bocce

(ANSA) - TORINO, 13 AGO - Un nuovo campo da bocce è stato oggi inaugurato a Sauze d'Oulx in piazzale Miramonti.

"Con grande piacere e soddisfazione inauguriamo questo campo da bocce che era atteso da tempo. Lo scorso anno, appena insediati ci eravamo presi l'impegno di dotare il paese di nuovi impianti in vista dell'estate - commenta il sindaco, Mauro Meneguzzi -. Nello specifico il campo da calcetto e il campo da bocce. Nonostante i comprensibili ed inevitabili rallentamenti seguito all'emergenza Covid-19, appena si è potuto abbiamo fatto riprendere i lavori e in tempi stretti siamo arrivati al taglio del nastro. Dopo aver aperto il nuovo campetto polivalente di via Seguret, adesso abbiamo ufficialmente aperto il campo da bocce in piazza Miramonti che sarà da subito a disposizione degli appassionati. Un ringraziamento all'impresa che ha lavorato e ha eseguito i lavori nei tempi prestabiliti e all'ufficio tecnico e ai nostri operai per l'ultimazione dei lavori con la tracciatura a regola. Come già per il calcetto, speriamo che anche il nuovo campo da bocce possa diventare un luogo di ritrovo per trascorrere ore serene nel nostro Paese".

