Scontro tra auto a incrocio, due feriti a Torino

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - Due persone sono rimaste ferite in uno scontro fra auto in un incrocio a Torino. Entrambe sono state portate in codice giallo in ospedale.

L'urto, all'intersezione tra corso Potenza e via Pianezza, ha riguardato una Lancia Ypsilon e una Fiat 500. Secondo i primi rilevamenti della polizia municipale una delle due vetture ha attraversato l'incrocio violando l'indicazione del semaforo: saranno le analisi dei dati forniti dal sistema di controllo elettronico dell'impianto a confermare o meno questa ipotesi.

Gli occupanti delle due automobili sono stati portati negli ospedali Maria Vittoria e San Giovanni Bosco. (ANSA).