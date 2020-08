Al via restauro Chiesa di Traverses

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - È partito il restauro della Chiesa di Traverses, nel comune di Pragelato (Torino). Un lavoro che durerà circa due anni, almeno così dicono i progettisti, e che è destinato a diventare un punto di riferimento per eventuali restauri di altre chiese simili dell'alta Val Chisone.

"Grazie ai finanziamenti provenienti dall'8x1000 della Chiesa Cattolica e da un fondo ottenuto attraverso un bando di UniCredit e destinato ad interventi su questo versante, i lavori possono decollare - spiegano il sindaco e il vicesindaco di Pragelato, Giorgio Merlo e Mauro Maurino -. Sarà una impresa edile locale, specializzata in questo settore, a fare questo delicato lavoro di restauro. Il progetto, molto articolato e complesso e condiviso con la Soprintendenza delle Belle Arti, può essere l'inizio per una serie di ristrutturazioni di altri edifici religiosi presenti nell'alta val Chisone e con una struttura architettonica abbastanza simile a quella di Traverses". (ANSA).