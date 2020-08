Fondazione Crc, bando per un consigliere generale

(ANSA) - TORINO, 10 AGO - Il Consiglio Generale della Fondazione CRC ha approvato il bando per la selezione di un Consigliere Generale per l'area monregalese, al fine di completare la composizione dell'Organo in carica per il mandato 2020-2023.

Il profilo, i requisiti richiesti, i motivi di esclusione e inammissibilità e i criteri di valutazione delle candidature sono specificati nel testo del bando, disponibile sul sito web della Fondazione. Tutte le persone interessate e in possesso dei requisiti possono inviare la propria candidatura via e-mail all'indirizzo info@pec.fondazionecrc.it entro il 24 settembre 2020.

Le candidature pervenute entro la data indicata verranno esaminate dalla Commissione di Valutazione per le Nomine e successivamente dal Consiglio Generale per procedere alla nomina. (ANSA).