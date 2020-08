Settimana di Ferragosto sold out a Sauze d'Oulx

(ANSA) - TORINO, 07 AGO - Si preannuncia sold out la settimana clou dell'estate a Sauze d'Oulx grazie anche ad un programma di iniziative, tra escursioni a piedi e in mountainbike, spettacoli e incontri arricchitosi di giorno in giorno.

Dall'8 al 16 agosto protagonista sarà il tennis con l'11/a edizione del Memorial Romano Tintinelli, torneo open maschile presso l'impianto di Pin Court. Il 10 agosto torna a Sauze d'Oulx, nella Chiesa di San Giovanni Battista la rassegna musicale 'Alte Note nella Via Lattea' con il gruppo 'Estilo Ensemble'. Martedì 11, Festa dei Gofri' per le strade del paese e della frazione Jouvenceaux. Il 12 e 13 agosto ritorna, con la collaborazione di "Arti e sapori di Nord Ovest", il mercatino "Percorsi Creativi". La sera del 13 appuntamento doppio con la presentazione del libro 'L'Italia entra in guerra' al bar Scacco Matto e la 'Notte di notte che notte a Sauze d'Oulx"' con i negozi aperti fino a mezzanotte.

Dal 13 al 16 in piazzale Genevris torna anche la kermesse gastronomica "Street Food Festival": il 14 agosto, appuntamento con lo spettacolo 'A Iep. At the opera', per la rassegna 'Scenario Montagna'. (ANSA).