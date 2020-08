Mistero su riva Strona, trovato osso umano

(ANSA) - VERCELLI, 07 AGO - Un osso umano è stato scoperto da un passante lungo l'alpe Aigra, nel comune di Postua, in Valsesia (Vercelli). L'osso, che presentava una protesi, è stato notato dall'escursionista lungo la riva del torrente Strona.

L'uomo ha allertato i carabinieri della stazione di Serravalle Scrivia, che hanno avviato questa mattina le ricerche per individuare altre parti del corpo.

Le perlustrazioni sono condotte con l'ausilio dei vigili del fuoco di Varallo. Sono in corso indagini scientifiche sull'osso nel tentativo di risalire all'identità della persona cui apparteneva. (ANSA).