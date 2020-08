Carambola tra auto al semaforo, si ribalta furgone

(ANSA) - TORINO, 06 AGO - Incidente questa mattina in corso San Maurizio angolo via Vanchiglia, nel centro di Torino. Tre le auto coinvolte. A causarlo, secondo una prima ricostruzione, un semaforo non rispettato. Ha avuto la peggio il conducente di un furgone Peugeot Expert: il mezzo si è ribaltato nello scontro e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarlo dall'abitacolo. Sul posto anche le ambulanze del 118, ma non ci sono feriti gravi. (ANSA).