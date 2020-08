Scontro auto-mezzo pesante, un morto

(ANSA) - CUNEO, 03 AGO - Un automobilista di 56 anni è morto nello scontro tra un'auto e un mezzo pesante sulla statale 28 del Colle di Nava. Per consentire le operazioni di soccorso, la strada è chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

L'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto all'altezza di località Malpotremo, nel comune di Ceva (Cuneo). Sul posto stanno intervenendo vigili del fuoco, forze dell'ordine e squadre dell'Anas.

L'incidente è accaduto all'uscita della galleria paramassi dei Rocchini di Ceva, in direzione Ceva. Secondo i primi accertamenti, una Fiat 500 sarebbe sbandata e si sarebbe scontrata con un autoarticolato. La vittima, sempre secondo le prime informazioni, era al volante dell'utilitaria.

Si tratta dell'ennesimo grave incidente lungo la statale 28 del colle di Nava, che attraversa la valle Tanaro, più volte segnalata dai sindaci della zona all'Anas per la sua pericolosità. (ANSA).