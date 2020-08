Expo Dubai, Lavazza partner Italia

(ANSA) - TORINO, 03 AGO - Lavazza è Official Coffee dell'Italia a Expo Dubai. Lo prevede la partnership siglata oggi tra l'azienda e il Commissariato per la partecipazione dell'Italia all'esposizione che, a causa del Coronavirus, è stata rinviata a ottobre 2021.

"Il Padiglione Italia a Expo Dubai 2020 rappresenta una straordinaria occasione per portare agli occhi del mondo il meglio del Made in Italy, interpretato da Lavazza con la continua ricerca dell'eccellenza del caffè, ma è anche un momento chiave di condivisione delle innovazioni e delle buone pratiche nel campo dello sviluppo sostenibile lungo tutta la filiera, dalla produzione al consumo - spiega Antonio Baravalle, ceo del Gruppo Lavazza - L'innovazione, insieme alla creatività, sostiene il percorso di sviluppo dei nostri prodotti e processi, e la sostenibilità, ormai parte integrante della nostra strategia di business, guida le nostre scelte". (ANSA).