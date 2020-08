Ancora forti temporali sul Piemonte

(ANSA) - ALESSANDRIA, 03 AGO - Ancora maltempo sul Piemonte, con violenti temporali anche nella notte. La zona più colpita è ancora quella dell'Alessandrino, con allagamenti e criticità in particolare nel quartiere Orti, ad Alessandria, e nel sobborgo di Spinetta Marengo.

Problemi anche nel Novese, nel Tortonese e nel Valenzano.

Proseguono intanto i sopralluoghi dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di tetti e coperture saltate sabato, quando con la pioggia si è registrato un forte vento.

Danni anche nell'Astigiano, dove nella notte il maltempo ha abbattuto diversi alberi, costringendo i vigili del fuoco agli straordinari. A Refrancore il crollo di un muro di contenimento ha rotto una tubatura del gas; a Moncalvo, un albero è caduto sul tetto di una casa, mente ad Asti un platano si è abbattuto su quattro auto e un furgone in sosta. Sempre per i forti temporali del fine settimana, una parte del tetto della scuola elementare di Castell'Alfero è stato scoperchiato. L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

Il maltempo proseguirà per tutta la giornata, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, che potranno portare raffiche di vento, grandinate e piogge intense e localizzate con locali allagamenti e dissesti. Temperature in calo anche di 7-9 gradi. (ANSA).