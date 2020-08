Agosto al Castello di Miradolo, cinema e pic nic

(ANSA) - TORINO, 01 AGO - Sara' un agosto ricco di appuntamenti culturali, tra cui tanto cinema in un'apposita arena di 2.000 metri quadri, pic nic e spettacoli per famiglie, quella organizzata nel parco del Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo (Torino), dalla Fondazione Cosso e da Avant-dernière pensée. Le cuffie silent system, spiegano i promotori "permettono la visione, immersi nella quiete della natura". Chi vuole può portarsi anche un plaid da casa.

Si parte domenica 2 agosto con l'incontro dedicato ai giardini, con Paolo Pejrone, nell'ambito della rassegna Bellezza tra le righe. Si prosegue con le serate di cinema nel parco, il 6 e il 13 agosto, la Festa di Ferragosto, con la caccia al tesoro nel parco e molto altro tra cui la mostra sulla fotografia di Oliviero Toscani aperta da sabato a lunedì nelle sale del Castello.

Ogni domenica è inoltre possibile prenotare un cesto da pic nic confezionato da Antica Pasticceria Castino o pranzare nella corte interna del Castello per trascorrere un'intera giornata fuori porta. (ANSA).